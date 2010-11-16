Серверный программист на игровой проект

$1000
Разработка игрЗакрытнет заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется серверный программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте".

Желательный язык Phyton, но готов рассмотреть и другие варианты.

От кандидата требуется:

1. Полная загрузка на месяц.

2. Ответственность.

3. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

4. Готовые наработки, для подобных проектов.

Если у вас есть профессиональный флеш-программист, с которым вы бы хотели работать, и который в данный момент свободен, можем обсудить его кандидатуру.

Подробное ТЗ имеется.

13 лет назад
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Разработчик web под Iphone.

    Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем Action Script программиста

    Успешный проект (1,5 млн игроков). 8 соц сетей (в 2 работаем, в 6 выходим в ближайшее время). happystargames.ru В связи с активным развитием, приглашаем AS программиста. Киев или Воронеж Работа ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior QA Engineer

    Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор специалистов в НИиКБ игр

    Одесская компания "Медиа-Ключ 2.0" объявляет конкурсный набор специалистов в Научно-исследовательское и опытно — конструкторское бюро игр (НИиКБ игр). Приглашаем на собеседование всех, кто хотел бы создавать игры, в том числе и не компьютерные. Вход без очереди авторам ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • AS3-программист

    Требуется AS3-программист, знакомый с 3D-движком - Alternativa3D, для переодических проектов по созданию 3D-презентаций домов районов. Оплата договорная. Пишите на [email protected]

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист со знанием flex

    Знание flex Полное соблюдение ТК РФ. Зарплата от 20 т.р -30 т.р.+ премии по результатам работы + соц. пакет График работы: г. Санкт-Петербург. понедельник-пятница, 8-часовой рабочий день. Возможна работа по гибкому графику. Или фриланс.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется Flash/flex программист

    $1000

    Требуется flash/flex-программист на постоянную удаленную работу. География не имеет значения. Знания: ActionScript 3, Flex и опыт написания программ на нем, ООП, опыт разработки клиент-серверных приложений Опыт работы: свыше 2-х лет Зарплата: 30000 рублей на испытательный срок. Далее ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскивается FLEX-программист

    В команию, специализирующуюся на разработке игр требуется флэшер. Основная работа будет по разработке приложений для ВКонтакте. Основные требования: — Опыт разработки приложений на flex — не менее года. — Опыт ООП-рабзработки. — Опыт разработки проектов, поддерживаемых несколькими программистами. — Желателен опыт ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Python

    $2500

    ТРЕБОВАНИЯ: • Опыт разработки высоконагруженных проектов, в идеале геймдев от 2 лет; • Хорошее знание: Python (желательно знание фреймворков Pylons и/или Django); • Опыт работы с PostgreSQL, MySQL; • ООП и паттернов проектирования; • Законченное высшее техническое образование. Дополнительные навыки (что-то одно обязательно должно присутствовать): • PHP, ...

    Python
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад