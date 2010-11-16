Серверный программист на игровой проект

Срочно требуется серверный программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте".

Желательный язык Phyton, но готов рассмотреть и другие варианты.

От кандидата требуется:

1. Полная загрузка на месяц.

2. Ответственность.

3. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

4. Готовые наработки, для подобных проектов.

Если у вас есть профессиональный флеш-программист, с которым вы бы хотели работать, и который в данный момент свободен, можем обсудить его кандидатуру.

Подробное ТЗ имеется.