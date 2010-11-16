Серверный программист на игровой проект

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется серверный программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте".
Желательный язык Phyton, но готов рассмотреть и другие варианты.
От кандидата требуется:
1. Полная загрузка на месяц.
2. Ответственность.
3. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
4. Готовые наработки, для подобных проектов.
Если у вас есть профессиональный флеш-программист, с которым вы бы хотели работать, и который в данный момент свободен, можем обсудить его кандидатуру.
Подробное ТЗ имеется.
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