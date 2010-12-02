Программист для игрового проекта

Одесская компания "Медиа-Ключ 2.0" объявляет конкурсный набор специалистов в Научно-исследовательское и опытно — конструкторское бюро игр (НИиКБ игр). Приглашаем на собеседование всех, кто хотел бы создавать игры, в том числе и не компьютерные. Вход без очереди авторам ...