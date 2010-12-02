Программист для игрового проекта

Требуется программист для работы с графикой имеющий опыт работы с готовыми графическими движками. Общие задачи по возможностям графического движка: 1) Графический движок должен уметь взаимодействовать с сетевым сервером в режиме клиента. 2) Уметь в приемлемом качестве рендерить высокодетализованные ...
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Приветствую:)
Для игрового проекта срочно требуются 2 программиста. Обязанности определяются после согласования с исполнителем технического задания. Оплата договорная. Информацию и резюме отправлять на [email protected] и [email protected]
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