Требуется программист для работы с 3D графикой

Требуется программист для работы с графикой имеющий опыт работы с готовыми

графическими движками.

Общие задачи по возможностям графического движка:

1) Графический движок должен уметь взаимодействовать с сетевым

сервером в режиме клиента.

2) Уметь в приемлемом качестве рендерить высокодетализованные сцены с

небольшим количеством близкорасположенных объектов.

3) Уметь работать с масштабными сценами с большим количеством объектов.

4) Поддерживать работу с моделями 3dmax

5) Иметь интерфейс для работы с математическими моделями.

6) Уметь осуществлять рендер сцены в несколько вьюпортов

7) Иметь нативную поддержку стереорежима.

Объем работы большой и выполняться будет в несколько этапов, после выбора исполнителя будет выслано ТЗ на первый этап.

Работа длительная, с последующей поддержкой и развитием проекта.