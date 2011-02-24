Срочно Flash разработчик. В офис, на полный день.

Требуется программист для работы с графикой имеющий опыт работы с готовыми графическими движками. Общие задачи по возможностям графического движка: 1) Графический движок должен уметь взаимодействовать с сетевым сервером в режиме клиента. 2) Уметь в приемлемом качестве рендерить высокодетализованные ...