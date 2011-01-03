Unity 3D developer

Разработка игрЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Ищем разработчика, для написания 2D игрушки.

Unity
13 лет назад
HereForJob
Александр 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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