Unity 3D developer

Дизайн-студия, входящая в ТОР 15 лучших студий России, в связи с активным развитием приглашает сотрудника на позицию flash-разработчика. Требования: Опыт разработки flash приложений обязателен! Шаблон проектирования MVC. Необходимо уметь разбираться в чужом коде. Обязательно портфолио или должны быть ссылки на ...