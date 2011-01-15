Разыскивается хороший математик (для покера)

Нужен программист со знанием Open GL .Желательна разработка на SDL\OpenGL+Pascal либо OpenGl+C++. Размер оплаты по согласованию с исполнителем. Работа , как на постоянной основе, так и на основе отдельных выполняемых объемов (по согласованию с ...
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Разыскивается математик хорошо разбирающийся в теории игр, а именно в математике покера (Texas Hold 'em NL). Цена консультации или работы будет зависить от того что предложите. ICQ: 628687973, скайп: grizzion
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