Команда / программист для игрового онлайн проекта

Добрый день!

Ищу команду программистов или одного программиста для доработки проекта (онлайн игра) – серверной и клиентской частей, дальнейшего ее сопровождения и развития.

Также возможен вариант разработки сервера заново по аналогии с уже имеющимся (если не любите разбираться в чужом коде, тем более нет предела совершенству и периодически встает вопрос о серьезной доработке).

Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер знать все это или каждый только свое – сервер \ клиент):

1. теория ООП (объектно-ориентированное программирование)

2. С#

3. .Net Framework 4

4. опыт с Linq

5. .Net Remouting

6. asp.net

7. JScript

8. Sql (в объеме DML)

Желательно:

9. желательно опыт верстки

10. навык работы с Ms Sql

Прошу вас в отклике сразу указывать ожидаемое ежемесячное вознаграждение и ваш город.