Вакансия геймдизайнера

Разработка игрЗакрыт1 заявка339 просмотров
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Команде разработчиков требуется геймдизайнер (дизайнер компьютерных

игр) для сдельной, но продолжительной совместной работы.

Основные задачи, которые предстоит решать:

- разработка и доработка игровых концепций и фич

- отлаживание игрового баланса и механики боя

- дизайн игровых заданий (квестов)

- выстраивание целостной легенды игры, создание названий и описаний

для игровых вещей (предметы, постройки, нпс, задания и т.д.)

Требования к кандидату

- опыт разработки игр, уровней, квестов

- хорошие навыки по созданию небольших текстов описательного характера

(Человек должен быть из Днепропетровска, чтобы можно было с ним встречаться лично. Но работать он будет удаленно.)

13 лет назад
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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