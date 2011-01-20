Разработчик игрового клиента на Unity3D

В компанию Soft Games нужны программисты, владеющие Flash, AS3. Имеющие опыт разработки приложений для социальных сетей. Денег будет от 500-1500, может и больше, всё в ваших руках. Трудиться в офисе, переезд в Симферополь, Украина. Жильём обеспечим. Подробности в ...