Разработчик игрового клиента на Unity3D

Разработка игрЗакрытнет заявок107 просмотров
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На постоянную удаленную работу разыскивается опытный программист. Основная задача: разработка клиента online-игры под iOS-устройства.

Требования к кандидату:

• отличное знание C#

• понимание архитектуры Unity 3D

• Хорошая алгоритмическая и математическая подготовка

• умение и желание работать в команде, наличие skype и возможность быть на связи большую часть рабочего дня.

• опыт разработки игр – от 1 года

Плюсами будут:

• Опыт использования систем баг-трекинга, систем контроля версий;

• наличие завершенных проектов

• технический английский

Мы предлагаем:

• заработную плату от 1 000$ по результатам собеседования

• работу над интересными проектами

• дружный коллектив

• возможность личностного и профессионального развития

Unity
13 лет назад
Novotek
Чернов 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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