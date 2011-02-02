Требуется программист на игровой проект

Разработка игрЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Требуется программист на игровой проект

Молодой компании разработчику, требуется программист для работы над игровым проектом. Жанр "леталка-стрелялка", на Torque3D.

Опыт программирования С++

Опыт сетевого программирования

Увлеченность компьютерными играми

Разработка игровой механики

Программирование игровой логики (прописывание действий того или иного персонажа, написание скриптов)

Работа по договору

Возможна оплата помесячно или по результатам работы

По всем возникающим вопросам обращайтесь на электронный ящик [email protected]

13 лет назад
Tribestudio
Виктор 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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