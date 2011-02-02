Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста для доработки проекта (онлайн игра) – серверной и клиентской частей, дальнейшего ее сопровождения и развития. Также возможен вариант разработки сервера заново по аналогии с уже имеющимся (если ...
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Требуется программист на игровой проект
Молодой компании разработчику, требуется программист для работы над игровым проектом. Жанр "леталка-стрелялка", на Torque3D.
Опыт программирования С++
Опыт сетевого программирования
Увлеченность компьютерными играми
Разработка игровой механики
Программирование игровой логики (прописывание действий того или иного персонажа, написание скриптов)
Работа по договору
Возможна оплата помесячно или по результатам работы
По всем возникающим вопросам обращайтесь на электронный ящик [email protected]
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