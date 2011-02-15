Требуется специалист по движку Unreal Engine 3

$1000
Разработка игрЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Команде разработчиков требуется специалист, имеющий навыки работы с графическим движком Unreal Engine 3, для работы по созданию игр, по графике аналогичной «Gears of War» и «Infinity Blade». Направленность игр – космическая тематика разных вселенных. От ваших навыков и вашей включенности в работу над проектом зависит ваша заработная плата.

Долгосрочный проект.

Ответим на вопросы, пишите [email protected] и [email protected]

13 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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