Требуется специалист по движку Unreal Engine 3

Нам нужны 2-3 сценариста в уже готовую онлайн игру. Что нужно делать: 1.Писать диалоги между игроком и разными героями. 2.Написание квестов(заданий) 3.Создание новых персонажей,название локаций,вещей и т.п Работа интересная,красивая. Опыт работы в играх не обязательна.Пишите оставляйте контакты. Будем ...