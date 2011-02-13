Программист/команда для созд. копии готового кода

$2000
Разработка игрЗакрыт2 заявки202 просмотра
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Добрый день!

Ищу 1 - 2 программистов для создания копии нашего проекта (онлайн игра) – дальнейшего его сопровождения и развития.

Код будет предоставлен, задача - разработать по аналогии с уже имеющимся или внести существенные изменения в готовый.

Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер знать все это или каждый только свое – сервер \ клиент):

1. теория ООП (объектно-ориентированное программирование)

2. С#

3. .Net Framework 4

4. опыт с Linq

5. .Net Remouting

6. asp.net

7. JScript

8. Sql (в объеме DML)

Желательно:

9. желательно опыт верстки

10. навык работы с Ms Sql

Прошу вас в отклике сразу указывать ожидаемое ежемесячное вознаграждение (если вас двое, то сразу на двоих) и ваш город.

13 лет назад
efim69
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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