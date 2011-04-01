Программисты flash

Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему.

От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать.

ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются отдельно.

Проектов очень очень много!

Испытательный срок 3 мес. (без предоплаты). Возможно заключение договора и оф. трудоустройство.

От вас контакты: аська, скайп, телефон. И реализованные вами проекты.