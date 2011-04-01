Программисты flash

Добрый день! Ищу 1 - 2 программистов для создания копии нашего проекта (онлайн игра) – дальнейшего его сопровождения и развития. Код будет предоставлен, задача - разработать по аналогии с уже имеющимся или внести существенные изменения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему.
От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать.
ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются отдельно.
Проектов очень очень много!
Испытательный срок 3 мес. (без предоплаты). Возможно заключение договора и оф. трудоустройство.
От вас контакты: аська, скайп, телефон. И реализованные вами проекты.
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