Приложение для facebook

Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему. От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать. ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются ...
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Нужно сделать игру для facebook.Что то среднее между выращиванием разнообразных монстров и возможности набирать из них команду. Для сражения между игроками.Возможность развития например 100 уровней с 3 апгрейдами и т.д и т.п. Подробности при личном общении.
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