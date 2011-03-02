Требуется Flash-программист.

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В научно-производственную фирму "Амалтея" требуется Flash-программист. (www.test-psy.ru)

Работа по контракту. Оплата сдельная.

Существует программная оболочка, в которую встраивается flash-модуль (игра),

оболочка передает данные в модуль - там происходят игровые действия.

Требования:

Action script

навык работы с Socket'ами

Необходимы встречи в офисе.

Сроки исполнения очень сжатые.

Задача:

1. Сделать символьную анимацию игровых элементов. Вся графика и звук подготовлены.

2. Запрограммировать связь анимационных циклов с переменными.

3. Реализовать работу модуля (обеспечить передачу данных переменных), используя за основу прилагаемые исходники. (Есть рабочий вариант модуля, связь с оболочкой через Socket'ы)

Сейчас необходимо сделать 5 таких модулей. Каждый оплачивается отдельно.

Контакты:

[email protected]

+7-921-742-76-34

13 лет назад
fearsence
Юрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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