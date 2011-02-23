Программист на Unity для написания игр для соцсети

Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему. От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать. ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются ...
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