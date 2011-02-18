PHP программист (владение SQL)

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В связи с запуском нового проекта по разработке игр для социальных сетей, в нашей дружной компании открыта вакансия Серверного программиста

Обязанности:

* Разработка серверной части игры для социальных сетей (PHP+PostgresSQL)

* Создание административной панели

Требования:

* Опыт разработки на PHP от 3х лет

* Опыт разработки высоконагруженных WEB-приложений

* Владение SQL, опыт оптимизации запросов и структуры хранения данных, знание принципов кэширования данных

* Общие понятия о структурах хранения данных и алгоритмах

* Высшее техническое образование

* Технический английский

* Желание учиться, инициативность, ответственность, способность принимать решения, нацеленность на результат

Приветствуется:

* Базовые знания ActionScript 3.0

* Опыт участия в разработке игровых проектов

* Большой игровой опыт, энтузиазм и интерес к играм

* Опыт использования гибких методологий (Scrum)

Условия:

* Нестандартные творческие задачи

* Демократичный молодой коллектив

* Возможность профессионального роста

* Офис в центре - м. Петроградская, 10 минут пешком

* 8-ми часовой гибкий график, но к 12:30 надо появиться на скрам-митинг.

* Кофе-чай-печенюшки-пицца, игры на Wii, контер-страйк по пятницам, видеолекции с конференций на проекторе.

* Зарплата определится окончательно по результатам собеседования

Мы ищем активных и любящих свое дело людей!

Если это про тебя - присоединяйся! :)

PHP
13 лет назад
courgette
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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