PHP программист (владение SQL)

Нужен программист или команда разработчиков, для программирования, создания приложений "под ключ." Для долгосрочного продуктивного сотрудничества. Возможно на постоянную попроектную или окладную систему. От специалиста отличное знание as2 и as3 умение рисовать, анимировать. ТЗ, вопросы, условия сотрудничества обговариваются ...
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В связи с запуском нового проекта по разработке игр для социальных сетей, в нашей дружной компании открыта вакансия Серверного программиста
Обязанности:
* Разработка серверной части игры для социальных сетей (PHP+PostgresSQL)
* Создание административной панели
Требования:
* Опыт разработки на PHP от 3х лет
* Опыт разработки высоконагруженных WEB-приложений
* Владение SQL, опыт оптимизации запросов и структуры хранения данных, знание принципов кэширования данных
* Общие понятия о структурах хранения данных и алгоритмах
* Высшее техническое образование
* Технический английский
* Желание учиться, инициативность, ответственность, способность принимать решения, нацеленность на результат
Приветствуется:
* Базовые знания ActionScript 3.0
* Опыт участия в разработке игровых проектов
* Большой игровой опыт, энтузиазм и интерес к играм
* Опыт использования гибких методологий (Scrum)
Условия:
* Нестандартные творческие задачи
* Демократичный молодой коллектив
* Возможность профессионального роста
* Офис в центре - м. Петроградская, 10 минут пешком
* 8-ми часовой гибкий график, но к 12:30 надо появиться на скрам-митинг.
* Кофе-чай-печенюшки-пицца, игры на Wii, контер-страйк по пятницам, видеолекции с конференций на проекторе.
* Зарплата определится окончательно по результатам собеседования
Мы ищем активных и любящих свое дело людей!
Если это про тебя - присоединяйся! :)
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