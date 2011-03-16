Ищем Java программиста с опытом работы в lineage 2 Java-серверах

для по проектной работы либо без опыта, но с желанием разобраться.

Всю необходимую информацию по сборкам серверов и само ТЗ предоставим.

Бюджет обсуждаемый.

Для связи ася) 9-900-970