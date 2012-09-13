Только Киев.

Требуется написать флеш игру и выложить ее в Вконтакте. Игра будет в стиле "Капиталист" (см. там же, в Вконтакте)

Подавляющее большенство рисунков будет делать художник. Все детали желательно при встрече

После этого проекта – запланирован следующий

063 576 36 29

Звонить после 14.00