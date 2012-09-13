нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL. 1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом). попадая в определённую область (дыру в ...
Флеш-игра
Только Киев.
Требуется написать флеш игру и выложить ее в Вконтакте. Игра будет в стиле "Капиталист" (см. там же, в Вконтакте)
Подавляющее большенство рисунков будет делать художник. Все детали желательно при встрече
После этого проекта – запланирован следующий
063 576 36 29
Звонить после 14.00
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