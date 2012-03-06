Игра преферанс под Iphone

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Нужна реализация классической карточной игры Преферанс для iPhone и iPod touch.

Ищем компанию которая сможет реализовать сильную логику для ИИ с поддержкой режима многозадачности.

Заявки исполнителей без портфолио рассматриваться не будут.

12 лет назад
m_gigamir
Дима 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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