Приложение игра для facebook

У заказчика есть разные идеи приложений для facebook, которые нуждаются в разработчике, или группе разработчиков, со специализацией на fb api.

Идеи не разглашаются до выбора исполнителя.

Людям без портфолио не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Возможна поэтапная оплата.

Несколько возможностей одного из требуемых приложений:

*- В приложение можно приглашать друзей и зарабатывать виртуальную валюту,

*- список лучших среди друзей с разными критериями сортировки.

*- лучшие из всех, из друзей, может еще какие.

Требуется указывать стоимость и сроки на разработку одного приложения.

Людям без портфолио не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе