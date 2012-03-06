Приложение игра для facebook

$100
Разработка игрЗакрыт1 заявка109 просмотров
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У заказчика есть разные идеи приложений для facebook, которые нуждаются в разработчике, или группе разработчиков, со специализацией на fb api.

Идеи не разглашаются до выбора исполнителя.

Людям без портфолио не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Возможна поэтапная оплата.

Несколько возможностей одного из требуемых приложений:

*- В приложение можно приглашать друзей и зарабатывать виртуальную валюту,

*- список лучших среди друзей с разными критериями сортировки.

*- лучшие из всех, из друзей, может еще какие.

Требуется указывать стоимость и сроки на разработку одного приложения.

Людям без портфолио не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

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12 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
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