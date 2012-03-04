Приложение для ВКонтакте

Разработка игрЗакрыт5 заявок203 просмотра
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нужно сделать приложение для вконтакта по мотивам nebesniefonariki.by/test.html

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12 лет назад
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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