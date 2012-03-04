Приложение для ВКонтакте

Требуется программист, который по готовому дизайну сделает социальную игру типа открой свой ночной клуб(Типа ферма только в более другом варианте). Под наш API.(Всю документацию выдадим) Желательно возможна встреча в Москве для общения с кандидатом или ...
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нужно сделать приложение для вконтакта по мотивам nebesniefonariki.by/test.html
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