Разработка игрового движка as3 (паззл-платформер)

Требуется написать, а в идеале посадить на готовый движок простенькую игрушку. По сложности из серии "Ейти-спорт", анимированые объекты и фон для игры предоставлю (см. прикрепленный файлик). Игрушка нужна во флеше, предпочтение AS2. Просьба не рассказывать что AS2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Студия мобильных приложений Levels ищет в команду:
Кодера, владеющего as3 или игровыми фреймворками для разработки игрового движка паззла и/или на постоянную работу.
Опыт разработки под iOS будет существенным плюсом.
Что мы предлагаем:
Хорошая заработная плата, гибкий график работы, возможность развивать студию вместе с нами.
Подробней:
skype: iogr111
Территориально: Москва (желательно).
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