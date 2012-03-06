Нужен движок для флеш-игры

У заказчика есть разные идеи приложений для facebook, которые нуждаются в разработчике, или группе разработчиков, со специализацией на fb api. Идеи не разглашаются до выбора исполнителя. Людям без портфолио не обращаться. Оплата только по факту (тестирование ...
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Требуется написать, а в идеале посадить на готовый движок простенькую игрушку.
По сложности из серии "Ейти-спорт", анимированые объекты и фон для игры предоставлю (см. прикрепленный файлик).
Игрушка нужна во флеше, предпочтение AS2.
Просьба не рассказывать что AS2 давно устарел и т.д., отличия знаю, но тем не менее предпочтения AS2, но не критично!
Жду предложений по цене и срокам!
П.С.
Краткое описание:
Девочка кидает снежки в четырех направлениях, Персонаж внизу "Снежок" соответственно ловит их, им управляет пользователь. Слева индикатор времени игры, справа индикатор жизни снежка. т.е. если он не ловит снежок, жизнь уменьшается.
Вот в принципе и все.
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