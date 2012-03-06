Нужен движок для флеш-игры

Разработка игрЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Требуется написать, а в идеале посадить на готовый движок простенькую игрушку.

По сложности из серии "Ейти-спорт", анимированые объекты и фон для игры предоставлю (см. прикрепленный файлик).

Игрушка нужна во флеше, предпочтение AS2.

Просьба не рассказывать что AS2 давно устарел и т.д., отличия знаю, но тем не менее предпочтения AS2, но не критично!

Жду предложений по цене и срокам!

П.С.

Краткое описание:

Девочка кидает снежки в четырех направлениях, Персонаж внизу "Снежок" соответственно ловит их, им управляет пользователь. Слева индикатор времени игры, справа индикатор жизни снежка. т.е. если он не ловит снежок, жизнь уменьшается.

Вот в принципе и все.

12 лет назад
alexdjigil
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
buster
Павел 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$65
2 дня
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