Ищю кто зделает браузерную онлайн игру с нуля
Ищу Game Designer для исправления/создания уровней в match3-игре
Нужно исправить и модифицировать 155 уровней для новой механики.
Жетально опыт в создании уровня для мобильных социльных игр.
Особенно желателен опыт с match3-играми.
У нас уже есть разработанный Редактор, в котором нужно будет модифицировать уровни.
Опыта программирования не нужно, все настраивается через Редактор.
Заявки фрилансеров
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