Ищу Game Designer для исправления/создания уровней в match3-игре

Нужно исправить и модифицировать 155 уровней для новой механики.

Жетально опыт в создании уровня для мобильных социльных игр.

Особенно желателен опыт с match3-играми.

У нас уже есть разработанный Редактор, в котором нужно будет модифицировать уровни.

Опыта программирования не нужно, все настраивается через Редактор.