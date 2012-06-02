PC 3D GAME/Игра на ПК в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка146 просмотров

Требуется разработка сетевой игры на пк. Использование движка unity3d или подобного.

Жанр симулятор спорта.

- Ринг

- Удары

- Прокачка

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13 лет назад
Code9
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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