Разработка игры

Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней.

Требуется флэш-программист:

Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике).

Ответственный.

Имеющий возможность и время плотно работать над проектом (6-8 часов ежедневно).

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Skype - jurij_kr