Создание ТЗ для видоизмененных игр, скопированных/смоделированных с отечественных-иностранных сайтов (аналоги судоки). Возможен как полный заказ (все игры), так и частичный. Подробности при личной переписке или при встрече в Киеве. Желательно опыт создания ТЗ для логических ...
Разработка игры
Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней.
Требуется флэш-программист:
Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике).
Ответственный.
Имеющий возможность и время плотно работать над проектом (6-8 часов ежедневно).
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Skype - jurij_kr
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужен программист для разработки игры на Unity3D функционал игры По центру экрана стоит дом. В него летят молнии, ураганы, падает самолет, метеориты и прочии неприятности. Играющему нужно мышкой ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Требуется программист под iOS для создания игра. Пишите в скайп или e mail. [email protected] britishsinceРазработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Интересует цена и сроки выполнения такого скрипта. Скрипт должен быть максимально простым, без комнат, столов, регистраций и прочего. Только сам процесс игры должен быть проработан.Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для создания серверной и клиентской части игры (без графики) для социальной сети. Только для специалистов с опытом работы. Проект - аналог игры «Карьерист» (Вконтакте). Указывайте сроки и цену за подобный проект. ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем гейм-дизайнера для разработки дизайна уровн Игра в жанре MMORPG в браузере, с длинной историей. Для нее необходимо разработать гейм дизайн масштабного инстанса с прохождением на 1 месяц с игровой сессией в 4 часа ...Закрыт13 лет назад
Требуется флэш-программист: опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике); ответственный; имеющий возможность и время плотно работать над проектом. Есть проект игры, подробнее о ней – в ...Закрыт13 лет назад
Игра для детей. Представляет собой виртуальный город в стране с реальными правилами, существующими в наших городах и услугами (которые предоствляются органами государственной власти). Дети могут предлагать изменения к правилам и услугам, проектирую виртуальный город, ...Закрыт13 лет назад
Цель игры – обеспечить связью необходимые участки на карте. В наличии имеется 8 типов элементов, которые передают (принимают) связь. Игроку необходимо, исходя из описания задания, покрыть нужные участки на карте связью, либо обеспечить связью движущееся ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужно разработать приложение умеющее играть в "дурака" с возможностью анализа карт, и на этом основании подставления проигрышных для противника карт. Одним словом должно быть крайне сложно обыграть программу. Детали проекта расскажу заинтересовавшимся.Разработка игр10 заявокЗакрыт13 лет назад