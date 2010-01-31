jurij123

Кривонос jurij123

 
53 годаЛатвия/Рига
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Программирование для небольшого флеш-сайта

    $150

    Сайт состоит из анимационной заставки (уже готова) и непосредственно сайта с меню. Нужно грамотно спрограммировать загрузку самого сайта (около 20 мб, с видео, уже установлено), переходы в разделы и сами разделы. Разделы: "Трейлеры" - демонстрация двух ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игры

    Требуется опытный флэш-программист для разработки игры. Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы). Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы готовы. Оплата – либо оговоренная фиксированная (укажите), ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игры

    $1200

    Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Требуется флэш-программист: Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике). Ответственный. Имеющий возможность и время плотно работать над ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка игры

    Требуется флэш-программист: опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике); ответственный; имеющий возможность и время плотно работать над проектом. Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Своеобразный ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несложная игра на флеш

    $150

    Сюжет: Дед Мороз, управляемый игроком, ходит между полок магазина, как в лабиринте, и расставляет предметы, набирая баллы. Подробнее в прилагаемом ТЗ. Желательно наличие голосовой скайп-связи.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Опытный флеш-программист для серии несложных игр

    Требования: 1. Опытный. 2. Ответственный (четкое соблюдение сроков). 3. Фрилансер (не занят на службе). 4. Возможность общения в Скайпе (микрофон). 4. Портфолио. Прилагаю один из сценариев игры, для оценки уровня сложности. Графика и анимация имеются. Укажите стоимость программирования и срок. В перспективе ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Нужно нарисовать иллюстрацию такого вида и размера, как в аттаче, но более качественно и профессионально. Южный приморский город, зелень, набережная, пляж... Имеются фотографии для общего представления.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система управления контентом

    Имеется сайт http://odistenerife.ru Необходимо разработать систему для редактирования содержания - на главной и внутренних страницах. Фотографии для галерей будут готовиться отдельно. Сообщите стоимость, сроки и ICQ (или Skype) для связи.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка небольшого сайта

    $60

    Необходимо оперативно сверстать простой сайт - 1 главная страница, 4 внутренних. Без системы управления. За сегодня-завтра.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать на сайте калькулятор стоимости

    Необходимо создать калькулятор рассчета стоимости типографских услуг, подобного типа - http://24print.ru/content/estimates/booklet/ Примерно для 10 наименований продукции (буклеты, визитки и т.д.). Интересуют стоимость и сроки. Спасибо.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
nightguards
Алексей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Верстка небольшого сайта
Было очень приятно работать, хороший заказчик, четко ставит задачу. Всем рекомендую!
Работа выполнена очень оперативно и качественно, со знанием дела. Серьезное и ответственное отношение к задаче. Рекомендую как отличного специалиста!
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