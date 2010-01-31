Сайт состоит из анимационной заставки (уже готова) и непосредственно сайта с меню. Нужно грамотно спрограммировать загрузку самого сайта (около 20 мб, с видео, уже установлено), переходы в разделы и сами разделы. Разделы: "Трейлеры" - демонстрация двух ...
- $150Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный флэш-программист для разработки игры. Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы). Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы готовы. Оплата – либо оговоренная фиксированная (укажите), ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1200
Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Требуется флэш-программист: Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике). Ответственный. Имеющий возможность и время плотно работать над ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется флэш-программист: опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике); ответственный; имеющий возможность и время плотно работать над проектом. Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Своеобразный ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Сюжет: Дед Мороз, управляемый игроком, ходит между полок магазина, как в лабиринте, и расставляет предметы, набирая баллы. Подробнее в прилагаемом ТЗ. Желательно наличие голосовой скайп-связи.Разработка игр5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требования: 1. Опытный. 2. Ответственный (четкое соблюдение сроков). 3. Фрилансер (не занят на службе). 4. Возможность общения в Скайпе (микрофон). 4. Портфолио. Прилагаю один из сценариев игры, для оценки уровня сложности. Графика и анимация имеются. Укажите стоимость программирования и срок. В перспективе ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать иллюстрацию такого вида и размера, как в аттаче, но более качественно и профессионально. Южный приморский город, зелень, набережная, пляж... Имеются фотографии для общего представления.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт http://odistenerife.ru Необходимо разработать систему для редактирования содержания - на главной и внутренних страницах. Фотографии для галерей будут готовиться отдельно. Сообщите стоимость, сроки и ICQ (или Skype) для связи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
Необходимо оперативно сверстать простой сайт - 1 главная страница, 4 внутренних. Без системы управления. За сегодня-завтра.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать калькулятор рассчета стоимости типографских услуг, подобного типа - http://24print.ru/content/estimates/booklet/ Примерно для 10 наименований продукции (буклеты, визитки и т.д.). Интересуют стоимость и сроки. Спасибо.Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад