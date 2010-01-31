Сайт состоит из анимационной заставки (уже готова) и непосредственно сайта с меню. Нужно грамотно спрограммировать загрузку самого сайта (около 20 мб, с видео, уже установлено), переходы в разделы и сами разделы. Разделы: "Трейлеры" - демонстрация двух ...