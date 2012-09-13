Разработка игры

Требуется опытный флэш-программист для разработки игры.

Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы).

Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы готовы.

Оплата – либо оговоренная фиксированная (укажите), либо процент от продажи или комбинированно, на выбор.

Занимаюсь игровой графикой, анимацией, ищу программиста для долгосрочного сотрудничества.

Требуется – опыт, ответственность и возможность плотно работать над проектами (не менее 8 час./день).