Разработка игры

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Требуется опытный флэш-программист для разработки игры.

Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы).

Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы готовы.

Оплата – либо оговоренная фиксированная (укажите), либо процент от продажи или комбинированно, на выбор.

Занимаюсь игровой графикой, анимацией, ищу программиста для долгосрочного сотрудничества.

Требуется – опыт, ответственность и возможность плотно работать над проектами (не менее 8 час./день).

13 лет назад
jurij123
54 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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