2D Game (GUI)

Нужна 2D Игра (GUI) тематика не важна, важно что бы было :

1. Меню данной игры : (Start, Options, Exit )

2. В игре должно быть движение объекта и препятствия (например автомобиль на трасе обьежает препятствия или сущность которая борется с врагами)

3. Юнит должен набирать очки за прохождения препятствия которые будут насчитываться в реальном времени, а не после игры.

4. Игра должна иметь минимум 2 уровня !

5. Язык программирования не важен, желательно С++ но не критично

6. Любая цветная 2D графика.

Мне нужен, код данной игры и псевдокод .