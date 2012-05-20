Создание ТЗ для 38 логических флеш-игр

Создание ТЗ для видоизмененных игр, скопированных/смоделированных с отечественных-иностранных сайтов (аналоги судоки). Возможен как полный заказ (все игры), так и частичный. Подробности при личной переписке или при встрече в Киеве. Желательно опыт создания ТЗ для логических флеш игр.