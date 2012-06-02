Запомни изображения на карточках ("найди пару")

Платформа:

iOS 4

objective-c

iOS framework

iPad первого поколения

Описание игры:

Поле с фоновой картинкой.

На поле расположено 12 карточек.

Все карточки на одной стороне имеют одинаковые рубашки. И этой стороной изначально повернуты к игроку. На другой стороне имеют разные картинки. При этом на поле по две одинаковые карточки каждого типа.

При касании к карточке она открывается, т.е. поворачивается картинкой к игроку.

Если коснуться двух карточек с одинаковым рисунком подряд, то они должны остаться в развернутом состоянии. Если же рисунок на следующей открытой карточке отличается от предыдущей, то обе карточки закрываются, т.е. разворачиваются рубашкой к игроку.

Цель игры открыть все пары карточек.

Техническое задание:

На основе стандартных библиотек iOS

и готового дизайна (материалы по необходимости будут доработаны)

разработать игровой движок: отрисовка сцены, реакция на касание, поворот карточек и т.д.