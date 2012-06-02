Запомни изображения на карточках ("найди пару")

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки235 просмотров

Платформа:

iOS 4

objective-c

iOS framework

iPad первого поколения

Описание игры:

Поле с фоновой картинкой. 

На поле расположено 12 карточек.

Все карточки на одной стороне имеют одинаковые рубашки. И этой стороной изначально повернуты к игроку. На другой стороне имеют разные картинки. При этом на поле по две одинаковые карточки каждого типа.

При касании к карточке она открывается, т.е. поворачивается картинкой к игроку. 

Если коснуться двух карточек с одинаковым рисунком подряд, то они должны остаться в развернутом состоянии. Если же рисунок на следующей открытой карточке отличается от предыдущей, то обе карточки закрываются, т.е. разворачиваются рубашкой к игроку.

Цель игры открыть все пары карточек.

Техническое задание:

На основе стандартных библиотек iOS 

и готового дизайна (материалы по необходимости будут доработаны)

разработать игровой движок: отрисовка сцены, реакция на касание, поворот карточек и т.д.

iOS
13 лет назад
iva-mochalov
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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