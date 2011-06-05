Портирование движка на MacOS и iPad

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Требуется портировать игровой движок (казуальные адвенчуры) на MacOS и iPad, желательно - используя middleware библиотеку cocos2d-x либо предложить свои варианты.

Движок модульный поэтому нужно будет заменить только платформ депенденс модули, и собрать на данной платформе.

Оплата - по факту выполнения работы, стоимость обсуждается в зависимости от вашей оценки трудо-затрат.

Пишите на [email protected] или в скайп: galina_josephine

12 лет назад
josephine
Galina Kuzminova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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