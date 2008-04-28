Рабочее название игры "Снайпер"

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка326 просмотров

Ищу партнеров для создания команды, а потом для разработки игры с видом от первого лица с совмещенными жанрами: симуляторы жизни, стрелкового оружия, автосимулятор. Большая или огромная открытая территория, реальная обстановка, современный ландшафт и социальная инфраструктура (дороги, населенные пункты и прочее). Масса оригинальных идей, но одному не потянуть.

Более детально буду рассказывать об игре только потенциальным партнерам.

Ищу программистов С++, Visual C++ 2008, DirectX 10, Winapi, моделеров 3DS Max.

Основная игра предусматривается только онлайновая. Аналога нет, но есть похожие. Похожие игры Battlefield2, FlashPoint, ArmA, GTA.

Для формирования команды разработан урезанный вариант игры, название которой и вынесено в проект.

В партнеры приглашаю только с Киева и окресностей, чтобы можно было регулярно встречаться.

3ds Max
17 лет назад
vyar
62 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

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