Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и ...
Рабочее название игры "Снайпер"
Ищу партнеров для создания команды, а потом для разработки игры с видом от первого лица с совмещенными жанрами: симуляторы жизни, стрелкового оружия, автосимулятор. Большая или огромная открытая территория, реальная обстановка, современный ландшафт и социальная инфраструктура (дороги, населенные пункты и прочее). Масса оригинальных идей, но одному не потянуть.
Более детально буду рассказывать об игре только потенциальным партнерам.
Ищу программистов С++, Visual C++ 2008, DirectX 10, Winapi, моделеров 3DS Max.
Основная игра предусматривается только онлайновая. Аналога нет, но есть похожие. Похожие игры Battlefield2, FlashPoint, ArmA, GTA.
Для формирования команды разработан урезанный вариант игры, название которой и вынесено в проект.
В партнеры приглашаю только с Киева и окресностей, чтобы можно было регулярно встречаться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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