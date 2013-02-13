Сборщик flex-скинов

Привет! Если ты программист с опытом работы с движками поддерживающими iOS / Android и получаешь удовольствие от процесса разработки игр, если ты умеешь доводить начатое до конца и готов уделять этому занятию большое количество времени, то ...
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Удаленно требуется flex-разработчик для сборки интерфейсов игры (скинов и некоторых компонентов)
Требования:
Опыт от года. Навыки работы с графическими редакторами (Photoshop/Illustrator/Flash IDE) - для разбора макетов дизайнера. Навыки сборки скинов. Понимание архитектуры flex, особенностей в плане производительности, локализации, разделения логики компонентов и скинов.
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