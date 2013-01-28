Импортировать и настроить персонажа в CryEngine

Добрый день.

Мною был создан человекоподобный персонаж. Настроен скелет на базе CAT, 4 морфа лица и глазки-веки-брови.

Далее была создана анимация движения.

Задача - переместить персонажа из 3ds max 2013 в CryENGINE Sandbox, навесить на него созданную мной ранее анимацию (включая морфы).

И отдельно - объяснить мне, как это было сделано:) лучше со скриншотами. Буду бесконечно благодарен в обозначенном вами количестве денег :)

скриншот персонажа прикреплен