Здравствуйте. Требуется профессионально разработать и качественно прорисовать не большую логическую игру (шарики, мячики, их перемещение) на платформе Android. Один Вы будете делать или со своей командой - значение не имеет. Всё обсуждается. Техническое задание готово. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна флеш игра на один из проектов...
Лучшему будут постоянно поступать заказы....
В прикреплении ТЗ на разработку игры
Пишите свою цену и сроки....
- Похожие заказы
- $5000Разработка игр7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим разработчик для создания не сложной игры для смартфонов\планшетов, имеющий завершенные и опубликованные работы в appstore\google play, а так же собственные готовые модули вроде ротатора баннеров, сбора статистики, системы тикетов и подобного, т.к. не хочется ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад
необходимо разработать приложение (игру) для социальной сети Приложение «техасский холдем покер» Бюджет не большой Заинтересовавшимся прошу писать ПМ или ICQ Т.З отпишу в ПМРазработка игрнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $23000
Ищем компанию, специализирующуюся на 3D играх, для разработки hourse racing game по модели fixed price. • Требований по движку нет, от подрядчика ожидаем обоснованной рекомендации по его выбору • Качественная графика очень важна и предполагается ...Разработка игрнет заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу разработчика для игры под Андройд. Два экрана - вход в игру, сама игра. Нужно двигать объект, точнее будет поле из 10 квадратов, куда кликнул - туда полетел объект. Подробнее лично. Программирование + дизайн.Разработка игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Цена – 500 долларов Нужно разработать приложение для FB. Выглядеть оно должно как игра в наперстки, приуроченная к выходу фильма "Крепкий орешек". Кто не в курсе по поводу игры: это три стаканчика, которые перемешиваются между ...Закрыт11 лет назад
- $1500
Нужен флеш-программист для поддержки и развития проекта "Вампирский покер" http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Требования: * Знать и любить Flash/ActionScript :) * Знать XML/JSON, понимать как Flash-клиент работает с сервером * Знать PHP/JavaScript * Уметь пользоваться SVN * Уметь аккуратно работать с графикой (нарисованной кем-то другим) * ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Первый обьект двигаеться по оси х мне нужно что бы второй елемент (которым я управляю с помощью сенсор) при попадания на первый объект , первый объект пропадал и сразу появлялся новый и двигался так же.. всеЗакрыт11 лет назад
- $1500
Есть игра во флеш, необходимо сделать её аналог под iphone пишите в скайп art1k_designРазработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо спроектировать уровни для простой логической игры (подробнее - в скайп).Закрыт11 лет назад