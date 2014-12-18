Требуется разработать HTML5-игру

Есть FLASH-игра: http://www.dns-shop.ru/win/game, управление мышкой (перенос веса тела, чтоб ударжаться на колесе).

Наобходимо разработать игру по подобию, но в целях отображения на всех устройствах игра должна быть на JavaScript (HTML5, canvas).

Ищем ответственного и опытного разработчика или команду с целью долгосрочного сотрудничества в будущем.

На данный момент нужно определиться со стоимостью для этого проекта.