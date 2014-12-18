Крестики-нолики с гравитацией на swi-prolog

Крестики-нолики 4 в ряд с "гравитацией". Под гравитацией имеется ввиду вот что: первый крестик(нолик) ставится в какую-то позицию и вся линия по иксам будем считаться полом, то есть ниже первого поставленного элемента ходить будет нельзя. А следующий элемент можно ставить либо на уже поставленный, прямо на него, либо вот на этот самый пол. Короче, висеть в воздухе они не должны.

Игра должна быть текстовой. Срок выполнения - до 30 декабря.