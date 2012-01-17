Нужен программист для создания онлайн игры в стиле Карнажи или бойцовского клуба. Название темы. Пока не придумал. Описание игры Проект будет похож на Бойцовский Клуб, Карнаж. Топик темы Жанр: ...
Запрограммировать flash-игру
Нужно запрограммировать flash игру с готовым дизайном. Это аналог angry birds, только с одним уровнем и больше на скорость, чем на физику.
Есть архив (прикрепляем)
В нем есть:
1. дизайн и анимация, готовые.
2. ТЗ для дизайнера (дизайн уже есть, но его стоит прочесть, т.к. там правила игры, чтобы понимать примерно суть)
3. ТЗ для программиста (что надо сделать)
4. Музыка (которую нужно наложить на фон)
5. Интерфейс сайта, в котором будет флэш игра, контент можно убрать, вставить флэшку. Это надо ,чтобы понять ширину фрэйма.
Что надо еще:
1. Наложить любые звуки по желанию, например звуки разрушений, взять любые готовые.
2. Можно сделать физику с использованием любых фрэймворков или библиотек. Например вот: http://www.emanueleferonato.com/2012/01/17/create-real-explosions-with-box2d-adding-textures/
С этой флэш игрой нас уже кинули (смотрите мои проекты и отзывы о исполнителе), поэтому работа через безопасную сделку либо по завершению проекта. Другие варианты не рассматриваем.
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