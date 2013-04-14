Нужна команда для разработки браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка172 просмотра

Добрый день!

Нужна команда, которая сможет разработать и в дальнейшем поддерживать проект.

На данном этапе игра планируется браузерной, пошаговой rpg. Игра будет в стиле гладиаторов, пример желаемой графики можно посмотреть в этой флеш игре-http://flashdozor.ru/play-10860.html

Что касается игры принцип примерно тот же что у онлайн игры гладиаторы, то есть турниры, ввод реальных денег и прочее.

Все детали можно обсудить в приват!

HTML
12 лет назад
Webbi
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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