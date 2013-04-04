Назначение плагина: 1.Отправлять информацию 2.Нстроить сервер перед игрой 3.Писать демку 4.Система контроля 1.Отчет о статистике Статус игры (Разминка, Перерыв, 1-2 половина, Набор игроков) Счет игры ...
Разработка игры на stencyl
Добрый день.
Требуется программист, левел/гейм-дизайнер для разработки игры на stencyl, платформер с элементами физики. Указывайте цены и примеры реализованных игр, если таковые есть (на stencyl).
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