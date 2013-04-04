Написание онлайн-игры (Unity С#)

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Для написания онлайн игры требуются Программист Unity С# , желающие, могущие и любящие данный продукт, буду признателен ответу.Онлайн игра в браузере, карта глобальная 2-д, города, расы,бой гексовый аля герои.Вообщем ищем человека, или много человек для написания данной игры.

Unity
12 лет назад
Aidyshka
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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