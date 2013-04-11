Здравствуйте. Требуется программист для разработки шейдеров на HLSL 2.0 Обязательное требование – наличие работ по данной тематике.
Новый Бойцовский клуб.
Нужен программист для создания онлайн игры в стиле Карнажи или бойцовского клуба.
Название темы. Пока не придумал.
Описание игры Проект будет похож на Бойцовский Клуб, Карнаж.
Топик темы
Жанр: многопользовательская РПГ
Описание (Сюжет): Игроки развивают своего персонажа посредством квестов и боев друг с другом.
Схема стандартна для данного типа.
1) В начале игроки выбирают для своего персонажа уникальные способности, которые нельзя будет менять во время игры.
2) Далее игроки сражаются, создают кланы, воюют, женятся и т.д.
3) Игра не заканчивается как таковая.
Рада чего создавать подобную игру.
Я провел исследование и выяснил что данный сегмент рынка не заполнен. Множество людей прыгают из игры в игру в поисках чего-то. Мы дадим им то что они хотят (это относится только к любителям данного жанра).
Почему выбор пал на это жанр:
1) Никакой анимации, так как это тормозит бой в смысле сильно его затягивает. Упор можно сделать на многообразные логи и описание действий в бою.
2) Игра будет рассчитана на игроков 18+, хотя и более младшие пользователям она придется по вкусу.
3) В нее можно будет играть как дома, так и на работе, на планшетах в дороге и т.д.
4) В игре будут часто проводиться интересные Ивенты, в которых можно будет добыть уникальные артефакты, не продающиеся в магазинах.
5) Будут регулярно проводиться бои с игровыми богами (что внесет свой интерес).
Ради чего создавать такую игру.
1) Это мой интерес или хобби так сказать. К сожалению я не программист и не могу самостоятельно реализовать эту идею.
2) В будущем заработать на этом проекте.
Я хочу в команде создать интересную браузерную рпг игру, в которой бои на оружии, тесно переплетаются с боевой магией. (Класса магов как такового не будет).
Сразу из ниоткуда эта игра не родиться, поэтому работать надо поэтапно:
-Создание регистрации в игре
-Основной экран игры
-Создание чата, форума
-Статы игрока
-Игровые предметы
-Локации и перемещения между ними
-Заявки на бой, создание и принятие
-Проведение поединка 1х1
-Использование магии
-Создание комиссионного магазина
-Перемещение между городами
-Торговля между игроками
-Менеджмент игры
-Командный и хаотичный бой
-Бетта тестирование
-Создание платных сервисов игры.
Сами этапы возможно будет поменять если они с точки зрения программирования написаны неверно.
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