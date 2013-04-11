Новый Бойцовский клуб.

Нужен программист для создания онлайн игры в стиле Карнажи или бойцовского клуба.

Название темы. Пока не придумал.

Описание игры Проект будет похож на Бойцовский Клуб, Карнаж.

Топик темы

Жанр: многопользовательская РПГ

Описание (Сюжет): Игроки развивают своего персонажа посредством квестов и боев друг с другом.

Схема стандартна для данного типа.

1) В начале игроки выбирают для своего персонажа уникальные способности, которые нельзя будет менять во время игры.

2) Далее игроки сражаются, создают кланы, воюют, женятся и т.д.

3) Игра не заканчивается как таковая.

Рада чего создавать подобную игру.

Я провел исследование и выяснил что данный сегмент рынка не заполнен. Множество людей прыгают из игры в игру в поисках чего-то. Мы дадим им то что они хотят (это относится только к любителям данного жанра).

Почему выбор пал на это жанр:

1) Никакой анимации, так как это тормозит бой в смысле сильно его затягивает. Упор можно сделать на многообразные логи и описание действий в бою.

2) Игра будет рассчитана на игроков 18+, хотя и более младшие пользователям она придется по вкусу.

3) В нее можно будет играть как дома, так и на работе, на планшетах в дороге и т.д.

4) В игре будут часто проводиться интересные Ивенты, в которых можно будет добыть уникальные артефакты, не продающиеся в магазинах.

5) Будут регулярно проводиться бои с игровыми богами (что внесет свой интерес).

Ради чего создавать такую игру.

1) Это мой интерес или хобби так сказать. К сожалению я не программист и не могу самостоятельно реализовать эту идею.

2) В будущем заработать на этом проекте.

Я хочу в команде создать интересную браузерную рпг игру, в которой бои на оружии, тесно переплетаются с боевой магией. (Класса магов как такового не будет).

Сразу из ниоткуда эта игра не родиться, поэтому работать надо поэтапно:

-Создание регистрации в игре

-Основной экран игры

-Создание чата, форума

-Статы игрока

-Игровые предметы

-Локации и перемещения между ними

-Заявки на бой, создание и принятие

-Проведение поединка 1х1

-Использование магии

-Создание комиссионного магазина

-Перемещение между городами

-Торговля между игроками

-Менеджмент игры

-Командный и хаотичный бой

-Бетта тестирование

-Создание платных сервисов игры.

Сами этапы возможно будет поменять если они с точки зрения программирования написаны неверно.