Корректировка текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок198 просмотров
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Стоимость правки текста в формате doc (docx), odt, txt или подобных 23 рубля

В формате html, pdf 46 рублей

13 лет назад
Keenmag
Андрей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад