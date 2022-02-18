Набор Английского Текста

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок48 просмотров
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Юля здравствуйте.  Мы уже общались.  Предлагаю вам работу

Описание в ТЗ

Пожалуйста дайте знать день исполнения и стоимость 

Спасибо

2 года назад
eugenekotlar
Евгений 
63 годаСША
2 года в сервисе
Был
год назад