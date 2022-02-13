Работа с текстом

Редактирование и КорректураЗакрыт15 заявок1272 просмотра
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Берем статью https://www.healthline.com/nutrition/how-to-lose-weight-as-fast-as-possible#How-to-Lose-Weight-Fast-in-3-Simple-Steps

грузим сюда по частям

https://quillbot.com/

новый текст грузим в гугл ворд и даете мне ссылку пример https://docs.google.com/document/d/1baJotYMWjwtxEFPn9irO__LMi09O5vDNmzsFV-BAdPc/edit

таких статей 10 штук напишите цену за вашу работу мне выгодноы было 500руб

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад