Нужно исправить ошибки в сайте

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок667 просмотров
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Нужно исправить ошибки в сайте 

Такие как не копируеться текст в буфер обмена 

итд 

Сайт cделан на laravel

2 года назад
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Алсинов 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад