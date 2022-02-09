2 мини-текста по 500+ слов на английском

2 мини-текста по 500+ слов на английскомСледующая задача - рерайт под США- английский.

1й текст - вот отличный пример для рерайта, грамотный по сути: https://medium.com/@shaistha24/functional-programming-vs-object-oriented-programming-oop-which-is-better-82172e53a526

И в дополнение - https://www.imaginarycloud.com/blog/functional-programming-vs-oop/

2й текст - Про подборку языков функционального программирования.

Назовем его Тop FP Languages.

Вот пара полезных примеров, но формат таблицы не удачен. Скорее первый полезен по содержанию, а второй по стилю.

https://www.softwaretestinghelp.com/functional-programming-languages/

Во второй текст обязательно включить Haskell & Rust, - остальные на Ваше усмотрение. Или через статистику проверить и выбрать N самых популярных: https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/.

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