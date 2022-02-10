Нужно составить спринты по техническому заданию

Здравствуйте Дори Суть проекта: Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать Пример документа предоставлю если этот заказ вызвал интерес Спасибо