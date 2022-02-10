Нужно составить спринты по техническому заданию

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Нужно составить спринты по техническому заданию

В приложение техническое задание нужно разделить проект на спринты и составить план действий

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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